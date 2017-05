China exige suspensão “imediata” do sistema anti-míssil norte-americano

A China exigiu hoje a suspensão “imediata” da implantação do THAAD, o sistema anti-míssil norte-americano, instalado recentemente na Coreia do Sul.

O sistema de defesa foi montado para fazer face à ameaça da Coreia do Norte, mas há vários meses que vinha a ser contestado pelo governo de Pequim.

“Somos contra a implantação do sistema THAAD na Coreia do Sul. Pedimos às partes envolvidas para parar essa implantação imediatamente”, afirmou Geng Shuang, o porta-voz do Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros.

Na segunda-feira, o coronel Rob Manning, porta-voz das forças americanas na Coreia do Sul, anunciou que o sistema THAAD estava “operacional” com “a capacidade de interceptar mísseis norte-coreanos”.