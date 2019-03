Nas bancas a edição 1005 do Tribuna da Madeira

Vivemos numa sociedade patriarcal e machista

Madalena Nunes, com o pelouro da Igualdade de Género na Câmara do Funchal, defende que “a discriminação e a desigualdade só se combatem com o envolvimento de toda a gente”. A vereadora garante que a autarquia está atenta a esta questão. E recorda que foi feito um acordo para que o Município do Funchal passe a integrar a ‘Rede de Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica’.

“O fogo da violência persiste”

Cândida Magalhães, advogada especialista em violência contra a mulher.

“Há falhas gravíssimas no sistema de apoio às vítimas”

Guida Vieira, Conselheira para a Igualdade’ na Câmara do Funchal.

Bispo fora do Paço Episcopal

D. Nuno Brás esteve em várias iniciativas desde que chegou à Madeira.

Região com «saldo positivo»

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, no passado dia 27 de fevereiro, à cerimónia de entrega de apoios a empresas da Região, no valor global de 3,67 milhões de euros, contemplando 104 projetos apresentados e aprovados pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

Pilates melhora vida de doentes crónicos

A prática de Pilates melhora a qualidade de vida de quem sofre de doenças cardiovasculares e respiratórias crónicas, cancro e diabetes. O estudo realizado pela Escola de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) mostra, que mais do que uma moda, esta prática pode ser uma adjuvante à terapia não farmacológica de várias doenças crónicas.

Madeira tem 11 farmácias em risco

A Petição à Assembleia da República “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” conta com cerca de 3 mil assinaturas.

«Nada ficará por fazer»

Na comemoração dos 400 anos da Freguesia de São Martinho, o Presidente da Junta, Duarte Caldeira, lamentou a forma como o Governo Regional trata os moradores. «Não nos calaremos na defesa dos nossos fregueses», garantiu o autarca.

Casas do Povo são forte aposta do Governo

Foram celebrados os contratos-programa entre a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA) e a Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

Enriquecimento dos eventos «é para manter»

O Espetáculo Circense que, pela primeira vez, se realizou na Região, integrado no reforçado programa das Festas de Carnaval 2019, convenceu o público nesta sua estreia.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, mostrou-se satisfeita com a adesão das pessoas. «Estamos profundamente satisfeitos com esta nova experiência, sobretudo pela satisfação que constatamos na moldura humana que aqui, nesta noite, se associou ao evento», apontou.

Funchal investe 1,3 milhões na recolha

O investimento foi feito em novas viaturas. Nove novas viaturas pesadas de recolha de resíduos vão integrar a frota da Autarquia do Funchal. Trata-se de um investimento global de 1,3 milhões de euros.

Alunos partilham informações sobre a ilha

No seguimento da didatização da unidade temática «Holidays», no 8.º ano, turma 3, na disciplina de Inglês, dinamizada pelo docente Rómulo Neves, na EB 2, 3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, recorrendo à metodologia ‘service learning’, a qual tenta aproximar os conteúdos temáticos estudados na sala de aula com a apliciabilidade dos mesmos na comunidade/vida real, os alunos reuniram informações sobre a Madeira, as quais foram partilhadas no passado dia 1 de março, de manhã, no Aeroporto da Madeira, aquando da chegada dos passageiros dos voos que aterraram de manhã.

