Nas bancas a edição 1064 do Tribuna da Madeira

«Ajudem e comprem os produtos regionais»

A dinamização do setor da agricultura pode ajudar a Madeira a sair desta crise pandémica. Isto se houver uma aposta na aquisição dos produtos regionais pelos madeirenses e portosantenses. A situação atual tem levado agricultores a tentar escoar os seus produtos com vendas online, para evitar deitar fora. A agricultura biológica também sentiu estas dificuldades.

Surfistas querem regresso ao mar a 3 de Maio

A FPS, ANS e WSL enviaram uma proposta com recomendações a Marcelo de Sousa e a António Costa, assim como a outras entidades – chegando também a Miguel Albuquerque. A intenção é o regresso ao mar já no domingo. O acesso ao mar prevê sessões de 90 minutos, individuais e desagrupadas.

A tradição já não é o que era

Covid-19 obriga a 1º de Maio marcado por limites de segurança.

UMa: Possibilidade de aulas presenciais motiva “confusão”

O Despacho n.º 90/R/2020 de 24 de abril | Plano para o levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia #Covid19 na UMa, publicado na página da Universidade da Madeira suscitou descontentamento em alguns alunos universitários, conforme apurou o «Tribuna», tendo em conta que refere a possibilidade de manter as aulas à distância mas também a possibilidade de aulas presenciais. O que causou alguma confusão.

«Avizinham-se tempos perigosos»

A APAV está preocupada com o impacto que o levantamento gradual das medidas de saúde pública terá nas pessoas idosas.

Restrições no mar poderão ser aligeiradas

Circulação e liberdade de movimentos está condicionada há 40 dias.

Destino Madeira como “Covid safe Tourism Destination”

A APM implementa certificação internacional de boas práticas na gestão de riscos biológicos.

Nova Unidade com “cuidados próximos” ao doente com Covid-19

O SESARAM conta, desde o passado dia 27 de abril, com uma nova Unidade de Internamento Polivalente no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM) permitindo uma resposta aos utentes com infeção pelo SARS-CoV-2.

Micro e Pequenos empresários precisam de «respostas especiais» de apoio

A CPPME alerta que «está iminente o encerramento/falência de milhares de Micro e Pequenas empresas» e apela para que «o Governo tenha consciência desta realidade».

Governo ‘atento’ à situação das crianças e jovens em risco

No atual contexto de pandemia da COVID-19, o Governo Regional da Madeira tem adotado medidas acrescidas de proteção e apoio à população madeirense e porto-santense, com uma atenção redobrada às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e/ou económica.

“QuarenTeens” apela à criatividade

O concurso municipal “QuarenTeens” – um prémio à criatividade é a mais recente iniciativa da Câmara Municipal do Funchal para fazer face ao estado de emergência, e vai atribuir prémios aos jovens que residem, estudam ou trabalham no Município do Funchal, e ainda àqueles que se encontram em confinamento social fora da Região.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online