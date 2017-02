Trump vai gastar mais 5,1 mil milhões na Defesa

O orçamento da Administração Trump prevê que o orçamento da Defesa dos EUA deverá ser aumentado em 9 por cento, mais 5,4 mil milhões de dólares (cerca de 5,1 mil milhões de euros), em 2018. São cortadas as verbas para o ambiente e a assistência externa. De acordo com fonte oficial da Casa Branca, o plano mantém vários programas de assistência social, como o Medicare, que não sofrem alterações.

Na generalidade, o orçamento do presidente Trump vai acelerar os gastos militares e cortar nos restantes ministérios da Administração. Durante a campanha eleitoral, o presidente americano já deixara essa promessa no sentido de reforçar o investimento nos orçamentos “militar e da segurança”, bem como no “desenvolvimento económico”.

O primeiro Orçamento do presidente americano entrará em vigor a 1 de Outubro.