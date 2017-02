Passatempo “Gastronomy in Amazing Thailand” quase a terminar

Inicia-se hoje a última semana do passatempo online “Gastronomy in Amazing Thailand”, uma iniciativa da Autoridade de Turismo da Tailândia que, como o nome indica, tem como principal objetivo dar a conhecer alguns dos hábitos gastronómicos dos tailandeses.

Assim, até ao dia 5 de março os concorrentes têm oportunidade de completar o quizz de escolha múltipla no microsite http://amazingthailand. turismotailandes.org.pt/, corrigir as respostas das semanas anteriores ou mesmo iniciar o passatempo, caso ainda não tenham tido possibilidade de o fazer.

No dia 6 de março todos os utilizadores ficam a conhecer o resultado da sua participação. Os concorrentes que tiverem obtido pelo menos 80 por cento de respostas certas ficam automaticamente selecionados para participarem num sorteio que se realiza no dia 30 de março, às 19h30, no Museu do Oriente. O vencedor do sorteio ganha uma viagem de sete dias, para duas pessoas, a Banguecoque e à famosa ilha de Phuket.

Este é o quarto ano consecutivo que a Autoridade de Turismo da Tailândia promove um passatempo online relacionado com a história e a cultura do País dos Sorrisos, tendo o número de participantes vindo a aumentar todos os anos.

Em 2014, cerca de 1600 participantes concorreram ao passatempo “Full Moon Party”, em 2015, o tema “Discover Thainess” contou com 11.925 participantes e, em 2016, o tema “Celebrities in Amazing Thailand” mereceu a atenção de 4.231 participantes. Podemos já adiantar que em 2017 este número será novamente ultrapassado.