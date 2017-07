No âmbito da iniciativa “Ciclo de Encontros – Eu decido!”, a candidatura do PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, apresenta este sábado, dia 29 de julho, pelas 11h30, junto ao Estádio de Câmara de Lobos, as conclusões sobre a temática do desporto.

Refira-se que a candidatura já reuniu com todas as coletividades desportivas do concelho de forma a apresentar e discutir a temática, nomeadamente o regulamento de apoio ao associativismo desportivo que se encontra em discussão pública, bem como a apresentação e discussão das propostas da candidatura para o concelho de Câmara de Lobos.

PS realiza iniciativa no Estádio de Câmara de Lobos Classificar este artigo Classificar este artigo