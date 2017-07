Mick Jagger lança duas canções novas a solo

“England Lost” e “Gotta Get A Grip” são as primeiras canções que Jagger edita a solo desde 2008 e pretendem ser uma resposta “à ansiedade e à imprevisibilidade da situação política”. “Temos, obviamente, bastante problemas. Não sou politicamente otimista”, disse.

“England Lost” é sobre “um sentimento de insegurança” potenciado pelo facto de “não se saber onde se está”, ao passo que “Gotta Get A Grip” tem como mensagem a ideia de que “apesar de todas estas coisas que estão a acontecer, tens de prosseguir com a tua vida, ser tu próprio e tentar criar o teu destino”.

Tanto um como o outro tema tiveram direito ao seu próprio vídeo, bem como duas remisturas: “England Lost” contou com os talentos do rapper britânico Skepta, ao passo que “Gotta Get A Grip” foi remisturada por Kevin Parker, dos Tame Impala.