SEF detém cidadão estrangeiro procurado por crime de homicídio

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) procedeu à detenção, na Vila do Carregado, de um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente pela prática do crime de homicídio.

O indivíduo, com 42 anos, foi detido pelo SEF em cumprimento de mandado de captura internacional, pela prática do crime de homicídio consumado no seu país de origem.

Foi hoje presente ao Tribunal da Relação de Lisboa que determinou a sua prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde ficará a aguardar os trâmites do mandado de captura emitido pelo Brasil.