Seleção Nacional sub-20 participa em sessão de esclarecimento sobre o vídeo-árbitro

Os comandados de Emílio Peixe participaram numa sessão de esclarecimento do Conselho de Arbitragem antes de partirem para o Japão.

A Seleção Nacional sub-20 teve oportunidade de participar num “workshop” de João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, sobre a introdução do vídeo-árbitro no desporto-rei. Os 21 eleitos do Treinador Nacional Emílio Peixe para o Mundial sub-20 para a maior prova de seleções jovens do planeta ficaram a conhecer as quatro decisões-chave do protocolo “sagrado” do VAR (golos, penálties, cartões vermelhos diretos e identificação de jogadores) e puderam expor todas as suas dúvidas sobre esta “revolução” que está a acontecer no futebol mundial.

Os internacionais portugueses estão, desta forma, perfeitamente identificados com os detalhes mais importantes desta inovação e encaram com segurança a decisão da FIFA anunciada esta quinta-feira em permitir a adoção do VAR em todos os jogos do Campeonato do Mundo sub-20 Coreia do Sul-2017.

Após a sessão, João Ferreira salientou a importância de passar o mais cedo possível os princípios fundamentais do vídeo-árbitros às gerações que estão na antecâmara da primeira liga portuguesa, que também terá VAR em todos os jogos da Liga NOS a partir da próxima época por decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Já o Treinador Nacional Pedro Roma e os internacionais portugueses Rúben Dias e Diogo Dalot consideraram que esta formação chegou no momento certo.

