Arbitragem feminina prepara nova temporada

As árbitras da categoria principal (CF1 e CF2) estiveram reunidas em estágio, atualizando conhecimentos e fazendo todos os testes para que posam encarar da melhor forma a nova temporada.

Foram três dias de trabalho em Tomar, com o balanço feito pela vogal do Conselho de Arbitragem da FPF, Ana Raquel Brochado, que destacou a importância de estágios como este: “São momenos importantes, porque se assiste a um crescimento muito rápido da modalidade, que obriga a que a arbitragem feminina acompanhe esse crescimento, e são mais importantes ainda porque os momentos de contacto direto com todas as árbitras em simultâneo são muito raros”.