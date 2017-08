Arbitragem portuguesa em curso na UEFA

O presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Fontelas Gomes, vai estrear-se esta quarta-feira no Comité de Arbitragem da UEFA, com reuniões que se prolongam durante três dias. O dirigente português foi nomeado pelo Comité Executivo no dia 1 de junho deste ano, mas até agora não se tinha ainda realizado qualquer reunião.

“O objetivo é representar o melhor possível a arbitragem e o futebol português, tendo perfeita noção da responsabilidade que tal implica e da importância que um cargo como este representa”, afirmou Fontelas Gomes.

Os próximos dias serão igualmente de trabalho para os árbitros portugueses de 1ª Categoria. Artur Soares Dias, Jorge Sousa e Sandra Bastos, para além do preparador físico João Dias, estarão envolvidos no primeiro curso de preparação da época, que se realiza também na Suíça entre quarta-feira e sábado.

O presidente do CA elogia o envolvimento internacional dos árbitros portugueses: “Estamos a dar as melhores condições possíveis aos nossos árbitros para que o seu desempenho seja cada vez melhor a nível nacional. Mas também temos como ambição fazer com que a arbitragem portuguesa esteja cada vez melhor representada a nível internacional, participando no maior número de competições e atingindo fases cada vez mais adiantadas”.