A formação online gratuita sobre alimentação saudável, uma colaboração do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde (PNPAS/DGS) com a Universidade do Porto terminou recentemente a sua 3ª edição. Ao longo das várias edições registaram-se mais de 9540 inscritos, num total de 35 nacionalidades.

Formação sobre alimentação saudável contou com mais de 9540 inscritos Classificar este artigo Classificar este artigo