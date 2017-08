Programa CPE Premium ajuda na criação de postos de trabalho

O Presidente do Governo reuniu com um grupo de mulheres da ilha de Santa Maria que, estando numa situação de desemprego, passaram a ser empresárias através do recurso ao programa CPE Premium, que apoia a criação do próprio emprego.

“Estes são bons exemplos de mulheres que agarraram o seu destino e transformaram uma adversidade numa oportunidade”, contando com o apoio deste programa criado pelo Governo, salientou Vasco Cordeiro no final do encontro, que decorreu no âmbito da visita estatutária do Executivo à ilha de Santa Maria.

Vasco Cordeiro, que estava acompanhado pelo Vice-Presidente do Governo, Sérgio Ávila, adiantou ainda que existem vários indicadores que dão conta do percurso que tem sido feito nesta área da empregabilidade em toda a Região.

Nesse sentido, o Presidente do Governo apontou o exemplo de Santa Maria, onde, no final de 2014, existiam 291 inscritos na Agência de Qualificação e Emprego, número que, no final do mês de julho de 2017, já tinha baixado cerca de 60 por cento, para 120 inscritos.

“Obviamente que, em relação a estas 120 pessoas inscritas, necessitamos de continuar a trabalhar. O que esta redução prova não é que o assunto está resolvido, mas sim o acerto do caminho que temos feito e das medidas que temos implementado”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas, Vasco Cordeiro considerou ainda que o êxito e o sucesso de programas como o CPE Premium não se medem pela ausência de dificuldades, mas sim pelo facto de se constituírem como instrumentos para vencer estes desafios.

Os programas de apoio à contratação INTEGRA e INTEGRA Jovem e o CPE Premium já permitiram a criação de 139 postos de trabalho em Santa Maria.

Em toda a Região, o CPE Premium, desde 2013 e até junho deste ano, apoiou 364 beneficiários do subsídio de desemprego na criação do seu próprio emprego.

No âmbito dos programas de apoio às empresas para a criação de emprego INTEGRA e de inserção de estágios PIIE, já foram criados mais de cinco mil novos empregos nos Açores.