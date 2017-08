A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitou as obras em curso na Torre de Vigilância do Rabaçal. Uma empreitada que abrange 12 postos florestais e 6 torres de vigilância.

Obras que pretendem oferecer melhores condições de trabalho para os homens que zelam pela nossa segurança e pelo património natural

As seis torres permitem vigilância fixa e cobrem 70 % da área da ilha. Existindo ainda mais 60 locais de vigilância móvel estrategicamente definidos.

Susana Prada recordou que «o sucesso da extinção de um incêndio está na deteção precoce e na diminuição do tempo de intervenção: quanto mais cedo for detetado, mais fácil será controlá-lo e extingui-lo».

No entanto, a Madeira sem fogos depende de todos nós. A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais lançou um apelo para que a população não faça fogueiras, não atire cigarros para o chão, não faça lume na floresta.