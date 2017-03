Mundial: Zâmbia, Irão e Costa Rica no caminho de Portugal

A Seleção Nacional sub-20 ficou a conhecer esta quarta-feira os adversários que irá defrontar na fase de grupos do Campeonato do Mundo Coreia do Sul-2017. O sorteio realizado numa das cidade-sede do torneio, Suwon, teve a presença dos antigos internacionais argentinos Diego Armando Maradona e Pablo Aimar e ditou que a Equipa das Quinas defronte as seleções da Zâmbia, do Irão e da Costa Rica.

Num sorteio que incluiu vários momentos de entretenimento e afirmação da identidade cultural do país-anfitrião do Mundial, a bola com o nome de Portugal foi a terceira equipa a sair das mãos de Diego Maradona, que sorteou as posições dos potes 1 e 2 (Aimar ficou com os 3.º e 4.º potes).

Recorde-se que o Campeonato do Mundo sub-20 Coreia do Sul-2017 inclui 24 seleções se irá realizar-se entre os dias 20 de maio e 11 de junho nas cidades de Incheon, Cheonan, Daejeon, Jeju, Jeonju e Suwon.