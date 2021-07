Nesta quinta-feira, dia 8 de julho, o ISAL recebe nas suas instalações membros de duas universidades europeias parceiras, Bjelovar University of Applied Sciences (Croácia) e Aristotle University of Thessaloniki (Grécia), para o lançamento oficial do site do projeto europeu INCLUDE (Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment).

Este projeto insere-se no contexto global da pandemia da COVID-19 que desencadeou uma necessidade crescente de práticas pedagógicas inovadoras. Com a transferência das atividades de ensino para salas de aula virtuais, os professores tiveram de adaptar os seus materiais pedagógicos ao ensino à distância. Esta adaptação foi sentida por todos, mas particularmente pelos professores de Línguas e Comunicação, uma vez que lhes compete a preparação dos alunos para a comunicação num ambiente digital, internacional e em constante mudança. A este desafio acresce-se a escassez de materiais didáticos adaptados ao ambiente digital. É esta lacuna que o Projeto INCLUDE pretende colmatar, através da disponibilização de material didático que pode ser facilmente adaptado por outros professores de qualquer instituição de ensino superior.

O projeto visa a participação ativa dos estudantes em várias fases, a primeira das quais é um concurso aberto a todos os alunos das três instituições parceiras, no qual são desafiados a criar o logótipo do projeto. Na próxima quinta-feira, as três instituições irão reunir-se para escolher o logótipo vencedor, lançar oficialmente o site do projeto e avançar com os trabalhos propostos em sede de candidatura. O envolvimento dos estudantes nas diferentes etapas do projeto permitirá que estes desenvolvam capacidades comunicativas e linguísticas, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho global.