Nas bancas a edição 966 do Tribuna da Madeira

“A inclusão é um desafio para todos”

A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, visitou a Cidade do Funchal, acompanhada pelo Autarca Paulo Cafôfo. Concluindo-se no final que esta é uma “cidade cada vez mais acessível”.

Cafôfo ‘embala’ para a Quinta Vigia no Congresso Nacional do PS

Candidato assumido à Presidência do Governo Regional recebeu apoio manifesto na Batalha. O autarca funchalense falou perante os congressistas e mostrou-se confiante na vitória nas Eleições Regionais de 2019. A estratégia para convencer o eleitorado no percurso até à Quinta Vigia baseia-se em três pilares: a Economia, a Educação e a Saúde.

Professores marcam greve às avaliações de final de ano letivo

O Pré-aviso de greve, por tempo indeterminado, tem início às zero horas do dia 12 de junho, «Pela efetiva resolução dos problemas da classe docente a nível regional».

Liliana acompanha relatório sobre a Educação na era digital

A eurodeputada Liliana Rodrigues foi nomeada, esta terça-feira, em Estrasburgo, pelo Grupo Socialista Europeu, para acompanhar o relatório sobre a Educação na era digital. A atribuição do documento à madeirense surge no âmbito dos trabalhos da Comissão da Cultura e da Educação.

Altice Portugal reforça colaboração com o Governo Regional

O protocolo assinado pela Altice Portugal e o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira assegura à RAM a disponibilização de um centro de apoio no seu Data Center no Funchal, com os equipamentos e as condições tecnológicas para fazer face à necessidade de uma alternativa, em caso de emergência, à sede do próprio Serviço Regional da Proteção Civil.

Madeirenses em intercâmbio nos Estados Unidos

As jovens estudantes foram selecionadas entre centenas de candidatos ao nível nacional

e europeu.

Clínica Médica da Ajuda assinala os 10 anos de atividade

Para além das várias especialidades disponíveis na CMA,

está para breve a abertura do novo espaço “Clínica da Mulher”, onde será implementado um serviço único na Região.

