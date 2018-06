IV Concurso de Talentos da Horácio Bento ditou os vencedores

A Final do IV Concurso de Talentos HBG (Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia), ano letivo 2017/18, realizou-se no passado dia 15. O concurso é organizado pelo grupo de Educação Musical que, ao longo do ano letivo permite a participação de todos os alunos interessados. Inscreveram-se cerca de 12 alunos em Canto, 10 alunos na categoria de Dança, 6 em diferentes instrumentos (4 em piano, 1 em rajão e 1 em braguinha) e 1 aluna na categoria de Ginástica Rítmica. O 1º Casting realizou-se em Março e as duas eliminatórias em Abril.

Na final, participaram 19 concorrentes, e o primeiro lugar de cada categoria contemplou o Rodrigo Nunes do 5º ano, turma 7, em piano; na dança as vencedoras foram a Ana, a Leonor, a Raquel e a Rita do 5º ano, turma 8; em canto, a vencedora foi a Sandra Cró, do 6º ano, turma 7; em ginástica rítmica foi contemplada a Rita Nunes, do 6º ano, turma 5. Destacados os primeiros lugares, cabe referir que todos os participantes demonstraram muita dignidade e performances muito assertivas e de qualidade, que dignificaram os próprios e entusiasmaram o público.

Assim se constata que a “disciplina de palco”, também prepara a vida e proporciona momentos de verdadeira emoção e maturidade, criando também laços de amizade mais fortes e duradouros entre todos. A atmosfera que pairava no ar carregava magia e independentemente dos resultados finais todos estavam felizes, com a certeza de que esses seriam apenas objetos de reflexão e pontos de partida para novas conquistas e desafios! Esta foi mais uma oportunidade de partilharem o seu talento com empenho e dedicação, enriquecendo-se como cidadãos de um mundo cada vez mais global.

De forma distinta também estiveram os apresentadores Beatriz e Miguel, do sexto ano, turma 4, abrilhantando assim o próprio evento.

Enquanto o júri ponderou e deliberou os resultados, duas das vencedoras do Concurso do ano passado atuaram e encantaram novamente; foram a Filipa Rebelo do 9º ano, turma 7, na categoria de dança e a Beatriz Pedreira, agora já no 10º ano, na categoria de canto.

A Presidente do Conselho Executivo , Drª Fátima Teles também subiu ao palco a fim de elogiar todo o espetáculo, tendo em atenção e lisonjeando as colegas de Educação Musical, em particular, e os Encarregados de Educação por optarem por esta Escola, que é já uma Instituição de valor muito bem reconhecido, nas participações públicas que proporciona aos seus educandos, envolvendo os Docentes do presente, com olhos e ações viradas já para uma nova Escola, que se pretende cada vez mais abrangente, e que prepara hoje as mudanças cada vez mais rápidas do futuro próximo, visando o sucesso de todos espelhado em cada um.