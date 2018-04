Recuperação de material furtado

Shares

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que, no decorrer de diversas diligências policiais realizadas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal, relacionadas com diversas denúncias reportando a ocorrência de furtos em diversas residências e estabelecimentos comerciais, na área geográfica do concelho do Funchal, procedeu à identificação de diversos indivíduos do sexo masculino e feminino, suspeitos de cometer os referidos furtos. Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 24 e os 36 anos de idade, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência nos termos do código de processo penal.

As diligências policiais permitiram, ao longo do mês de Março, proceder à apreensão de diverso material furtado, nomeadamente televisores LCD, um drone, uma máquina industrial de construção civil e um martelo pneumático, óculos de sol de diversas marcas, e vários outros objectos, perfazendo um valor total superior a 60.000 euros. Os objectos foram apreendidos e restituídos na sua maioria aos seus legítimos proprietários.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil e em proveito de um melhor serviço à comunidade.