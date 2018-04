Implementação de um modelo inovador de testes e prevenção do VIH

Shares

A implementação de um modelo inovador de rastreio e prevenção do VIH e a identificação dos novos desafios e prioridades na resposta à doença servem de mote para um encontro marcado para o dia 9 de abril, uma iniciativa da AIDS Healthcare Foundation Europe (AHF), organizada em conjunto com o Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT). A reunião vai decorrer na Sala Almada Negreiros do Centro Cultural de Belém e contará com a presença de representantes do Ministério da Saúde, da Administração Regional de Saúde, de organizações não-governamentais, assim como deputados, administradores hospitalares e médicos. No local estará ainda presente uma carrinha que fará a distribuição gratuita de preservativos.

Nos últimos cinco anos, a AHF Europe investiu mais de 1.3 milhões de euros, proporcionando testes de VIH rápidos, gratuitos e anónimos e distribuindo preservativos, juntamente com o GAT. O objetivo do programa conjunto é promover a prevenção, assim como fornecer alternativas de testes em contexto comunitário.

Foi em 2013, numa altura em que Portugal enfrentava dificuldades na sequência da crise financeira, que a AHF Europe expandiu os seus programas para o nosso país, estabelecendo uma parceria com o GAT, um grupo que faz, entre outros, a gestão do CheckpointLX (centro de prevenção do VIH), do IN-Mouraria (projeto de promoção do direito à saúde das pessoas que usam drogas), do Espaço Intendente e da unidade móvel Move-se, onde são disponibilizados testes rápidos de VIH para grupos vulneráveis e população em geral. A AHF promove também a distribuição gratuita de preservativos, ações de ativismo e trabalha juntamente com o GAT para aumentar a disponibilidade de serviços de Teste Rápido no país, através de parceiros que trabalham com grupos prioritários.

A operar em 39 países, a AHF é o maior fornecedor global de testes para o VIH, assim como serviços de saúde nesta área, proporcionando tratamentos e cuidados de saúde a mais de 850 mil pessoas em todo o mundo. Em 2017, a AHF e os seus parceiros ofereceram serviços de rastreio do VIH a mais de, 4,2 milhões de pessoas e distribui mais de 40 milhões de preservativos gratuitos.