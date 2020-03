Nas bancas a edição 1056 do Tribuna da Madeira

«Viagens que não são essenciais não devem ser realizadas»

«Emergência» no Sistema Regional de Saúde

“Foi necessário intervir numa das zonas mais periclitantes”

PS-M exige esclarecimentos de Susana Prada

O Terapeuta da Fala «pode ajudar qualquer pessoa»

Madeira com 3 nomeados para ‘Portugal Trade Awards’

Queixas contra o SEF triplicaram em 2020

UMa acolhe novos estudantes Erasmus

Contactos mantidos com armadores e pescadores

Entidades “atentas” ao COVID-19. O sector da Educação, Cultura, Turismo, assim como os profissionais de Saúde, têm recebido sessões de esclarecimentos sobre o Coronavírus. As entidades na Madeira afirmam que a situação está controlada e fazem apelos à população para que siga as indicações. Até à data, não há registo de casos confirmados na Região. O secretário Pedro Ramos recomenda que «as viagens que não são essenciais não devem ser realizadas».O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira promove, esta sexta-feira, um debate público sobre o futuro do sistema.Presidente do Governo e secretária do Ambiente visitaram faixa corta-fogo.Em causa estão dúvidas sobre eficiência das ações de intervenção na floresta que o governo tem desenvolvido.Sandra Ornelas sublinha que não existe uma idade definida para procurar um especialista. Assinala também que existem alguns sinais de alerta que podem indicar a necessidade de intervenção.A Madeira tem 3 nomeados para os ‘Portugal Trade Awards’ que vão distinguir os melhores no setor do Turismo, pela 10ª vez consecutiva, no próximo dia 17 de março, n’O Clube – Monsanto Secret Spot. A apresentação estará a cargo de Paulo Pires e com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.O Portal da Queixa continua a observar um aumento significativo do número de reclamações dirigidas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A maior rede social de consumidores de Portugal, constatou que, em 2020, as reclamações registadas contra o SEF triplicaram comparativamente com o período homólogo.A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, no segundo semestre do ano letivo 2020/2021, o total de 37 estudantes em mobilidade internacional, dos quais 10 são oriundos de Espanha, 9 da Polónia, 5 de Itália, 7 da República Checa, 1 da Áustria, 1 da Roménia, 1 de França, 1 da Eslováquia e 2 da Eslovénia. Acolhe também uma estudante para estágio e outro da Universidade do Minho. nA pouco mais de uma semana do início da safra do atum, o secretário regional de Mar e Pescas, iniciou, esta quarta-feira, um ciclo de visitas às principais estruturas de pesca da Região, começando, precisamente, pela Lota do Funchal e o Entreposto Frigorífico, terminando nesta sexta-feira, dia 6, com um périplo por todos os portos de pesca, a partir do Caniçal.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online