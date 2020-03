A Amb3E –Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, gestora da Rede Electrão, com o apoio da ENTRAJUDA, lança,uma vez mais, acampanha “Pilhas e Lâmpadas por Alimentos”. A campanha dirige-se aos 21 Bancos Alimentares distribuídos por todo o país e às Instituições de Solidariedade Social por eles apoiadas, tendo como âmbito a recolha de pilhas e lâmpadas usadas. Os 3 Bancos Alimentares vencedores receberão, nos moldes do quadro que se segue,um valor monetário consoante o resultado global da campanha que partilharão com as Instituições Parceiras que mais tiverem contribuído para esse resultado.

Na edição anterior, o Banco Alimentar contra a Fome da Madeira (BACFM) angariou 400 kg de pilhas, valor que lhe granjeou o correspondente ao 2.º prémio na quantia de 2mil euros. Destes, mil euros foram partilhados com as seguintes instituições: Casa da Sagrada Família e Refúgio S. Vicente de Paulo,ASA –Associação para o desenvolvimento da Freguesia de Stº António e Fábrica da Igreja Paroquial da Nazaré. Agregando as vertentes ambiental e social, esta campanha pretende incentivar a reciclagem das pilhas e lâmpadas usadas, promovendo uma maior consciencialização do papel que todos nós temos na construção de um mundo mais sustentável e responsável!Neste seguimento, o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (BACFM)conta com a vossa participação e colaboração, à semelhança da última edição ocorrida em 2017/2018!

Os 21 Bancos Alimentares serão contatados para confirmar a sua adesão e para identificar as suas necessidades de meios de acondicionamento. Serão remetidos para os Bancos Alimentares os meios de acondicionamento para pilhas e lâmpadas usadas.

Até 30 de abril de 2020,os Bancos Alimentares e as Instituições farão a recolha de pilhas e lâmpadas usadas, bem como o seu adequado acondicionamento.

As pilhas e lâmpadas reunidas pelas Instituições Parceiras devem ser entregues e consolidadas no Banco Alimentar ao qual estão associadas, no caso concreto no BACFM. O Electrão fará única e exclusivamente a recolha das pilhas e lâmpadas que se encontrarem nas instalações de cada Banco Alimentar e devidamente acondicionadas. Cada entidade participante na RAM deve contactar o Banco Alimentar para agendar a recolha das pilhas e lâmpadas usadas. No site www.electrao.pt está disponível uma página dedicada à campanha, com informação sobre os Bancos Alimentares aderentes. No Facebook do BACFM www.facebook.com/bacfm/ encontra-se igualmente disponível informação útil. O período de reunião das pilhas e lâmpadas usadas termina a 30 de abril de 2020.Os resultados da recolha, por Banco Alimentar, serão contabilizados até ao final de junho de 2020 e a comunicação e a entrega dos prémios será efectuada durante o mês de julho de 2020.

O BACFM dispõe de caixas de cartão(stock limitado),com capacidade de aproximadamente 30 Kg, para distribuição pelas Instituições participantes. As entregas de pilhas e lâmpadas podem ser feitas no armazém do BACFM, Caminho da Ribeira Grande 57C.

Poderão ser utilizados outros meios de acondicionamento, como por exemplo, caixas de cartão, garrafões e recipientes de plástico, desde que estes sejam resistentes e garantam estanquicidade.