“Inovação e Hotelaria” em debate no Funchal

A ACIF-CCIM promove esta sexta-feira, a partir das 15h, no auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, o seminário “Inovação e Hotelaria”.

“Os oradores convidados para debater a ‘Inovação e a Hotelaria’ possuem uma vasta experiência na área e são já bem conhecidos do público. Falamos de António Trindade, presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Bay, de Paulo Prada, administrador do Grupo Pestana, e de José Oliveira Martins, diretor geral do Hotel Vila Galé Santa Cruz”, destaca a ACIF-CCIM em comunicado.

A sessão de abertura do seminário ‘Inovação e a Hotelaria’ contará com as intervenções da presidente da direção da ACIF-CCIM, Cristina Pedra Costa, e do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. Por sua vez, o moderador do seminário será Roberto Santa Clara, diretor executivo da Associação de Promoção da Madeira.

Registe-se que este é o segundo seminário do ciclo “Negócios, Conceitos e Marcas”, iniciativa que a associação empresarial está a realizar ao longo de 2017.