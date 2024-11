Nas bancas a edição 1300 do Tribuna da Madeira

“Todos nós temos falhado na prevenção dos incêndios”

O engenheiro geólogo João Baptista diz que a Madeira precisa de um plano estratégico para os incêndios e aponta falhas. O especialista em solos afirma que é preciso “apostar na prevenção, na limpeza dos terrenos e na reflorestação”. Entre vários pontos que defende como prioridades, Baptista pediu “rigor na comunicação feita à população”, durante as catástrofes. E remata: “Dizer que estava tudo controlado, quando não estava é um erro grave”.

PSD acreditava ser “possível” aprovar o Orçamento

Moção de censura ao Governo coloca Madeira num novo impasse. O CHEGA-Madeira apresentou 16 propostas para o Orçamento Regional de 2025 e assinalou a “receptividade” de Rogério Gouveia, o secretário regional das Finanças, na audição mantida com o partido para preparar o documento. Jaime Filipe Ramos, o líder parlamentar do PSD-M, acreditava ser “possível” repetir 2024.

‘Crónica de uma censura anunciada’

CHEGA-M exige afastamento do chefe do Executivo madeirense. As ‘ameaças’ prolongaram-se ao longo de meses e foram agora concretizadas. O partido de Miguel Castro entregou na Assembleia Legislativa uma moção de censura que pode culminar na queda do Governo de Miguel Albuquerque e levar a Madeira para novas eleições antecipadas. A decisão está no PS e no JPP.

“Perdemos um grande rotário e um grande amigo”

João da Cunha Paredes, Presidente do Rotary Clube do Funchal, presta homenagem de despedida do Companheiro Rotário Edgar Aguiar que presidiu o RCF em vários anos.

Voto de Pesar por Edgar Aguiar aprovado por unanimidade na CMF

Os vereadores da Coligação Confiança, liderada por Miguel Silva Gouveia, levaram, à reunião realizada nesta quinta-feira, na Câmara Municipal do Funchal, um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Edgar Aguiar, Director do Semanário Tribuna da Madeira (até à data), que foi aprovado por unanimidade. No documento consta: «A Câmara Municipal do Funchal, através dos vereadores da Coligação Confiança, expressa o seu voto de pesar pelo falecimento de Edgar Rodrigues de Aguiar, ocorrido na madrugada do passado dia 1 de novembro de 2024, aos 67 anos, representando uma perda lastimável para a cidade do Funchal e para a Região Autónoma da Madeira.

Caminho Real revive tradição do Pão por Deus no Seixal

A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu, na passada sexta-feira, dia 1 de Novembro, uma caminhada no Concelho do Porto Moniz, que contou com cerca de 80 participantes, sob o mote de recordar as tradições do Pão Por Deus pelos caminhos vicinais ao Caminho Real 23 entre a Chão da Ribeira e o Seixal. Com um dia outonal de céu límpido, a desvelar as deslumbrantes paisagens da Costa Norte da Madeira, o grupo ecléctico de caminheiros de todas as idades, partiu em mais uma viagem cultural, com descoberta da história e património desta freguesia do concelho do Porto Moniz. Pelos caminhos vicinais, miúdos e graúdos, iam recuperando tradições outonais tendo o Pão Por Deus como mote, encontrando entre estes solos férteis uma vastidão de histórias que emolduram a vida difícil de tempos antigos.

PS lamenta “resposta tardia” ao problema da habitação

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve reunido, nesta quarta-feira, com a direção da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), com vista a inteirar-se dos projetos que o Governo Regional tem em curso para responder às carências de habitação na Região. Na ocasião, os deputados Miguel Brito e Olga Fernandes assinalaram o facto de, graças ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estar prevista a construção de 805 fogos habitacionais até 2026 (os primeiros 146 a entregar este ano), ainda que, inicialmente, o Governo Regional tenha prometido a edificação de 1.121 casas.

“O sector dos cruzeiros dinamiza o comércio local”

Os Portos da Madeira estão em destaque em Bruxelas. A presidente da APRAM, Paula Cabaço, refere que mais de 95% de todas as mercadorias que entram na Madeira chegam por via marítima.

Piloto do Porto Santo é bicampeão regional de motocross

João Melim apresenta mota para 2025. O piloto João Melim, bicampeão regional de motocross, apresentou no passado fim de semana a sua nova montada para a época desportiva de motocross de 2025.

Em exclusivo para o Tribuna da Madeira, o piloto do Porto Santo revelou a sua nova KTM 350 SX-F, modelo de 2025, um modelo que tem dado boa nota de si por ter chegado com muita potência utilizável em toda a faixa de rotação e uma estabilidade inabalável em alta velocidade.

