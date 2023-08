Nas bancas a edição 1236 do Tribuna da Madeira

Ponta do Sol quer autarquia e ARM a servirem o “bem comum”. As recorrentes falhas no abastecimento de água potável a diferentes zonas do concelho da Ponta do Sol até já faz a população local recordar o exemplo de Sãozinha, a “heroína e mártir do povo” que deu a vida pelo direito à água de rega na revolta popular que os camponeses da Lombada fizeram em 1962 contra o regime salazarista. Desta vez o motivo para protestos no concelho é também a falta de água, mas agora a que escasseia nas torneiras para consumo humano.

Entrega de Listas com objectivos traçados para as eleições

As eleições legislativas regionais estão agendadas para o dia 24 de setembro de 2023. Os partidos já procederam à entrega das suas listas, aproveitando para realçar quais são os seus objetivos e promessas a cumprir.

Contrato prorrogado até 2035

O prazo do contrato entre o Governo Regional e a PortoSanto Line vigora até 11 novembro de 2035. Esta prorrogação pode ser entendida como “protecionismo de alguns grupos empresariais”. “Esta prorrogação do contrato com a PortoSanto Line pode ser entendida num quadro maior que é o protecionismo de alguns grupos empresariais, que atualmente lhes permite forçar contratos públicos prorrogando-os antes mesmo do términus do contrato atual”. É com esta visão que Élvio Sousa, cabeça-de-lista às eleições legislativas pelo JPP, comenta sobre a prorrogação do contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Regular de Passageiros e Mercadorias por Via Marítima entre o Funchal e o Porto Santo.

Confiança condena favorecimentos

“Algo de muito errado se passa com esta nova política desportiva”. Os vereadores da Confiança condenaram, esta quinta-feira, o favorecimento que tem pautado o comportamento do actual executivo municipal, designadamente com a apoio à realização de duas provas de ralis em Espanha e com o tratamento discricionário na cobrança de facturas a devedores do município. Na primeira reunião de câmara do mês de Agosto, a Confiança votou contra a proposta de gastar 18,3 mil euros, atribuídos a uma empresa de Valongo, com vista à competição “Peugeot Rally Cup Ibérica” no Rali Princesa das Astúrias e no Rali da Catalunha.

Promessa do Ferry “serviu de engodo”

Élvio Sousa afirma que o FERRY – Ligação Rápida Porto Santo – Madeira é “uma promessa esquecida”.

«Uma vez mais, ninguém se demite?»

CHEGA-Madeira exige que governantes assumam consequências pelo ciberataque e questiona uso das verbas do PRR.

Porto Moniz atrai interesse dos estrangeiros

O interesse dos compradores estrangeiros em encontrar casa em Portugal é muito claro, inclusive em municípios com menos de 5.500 habitantes. Além das localidades nas áreas tradicionalmente atrativas para o turismo internacional, aparecem outros municípios em regiões menos óbvias.

De acordo com um estudo realizado pelo idealista, o marketplace imobiliário do sul da Europa, analisando as visitas recebidas na sua base de dados durante os meses de junho e julho, Alcoutim (Faro) é a localidade onde se regista o maior volume de pesquisas de casa feitas desde o estrangeiro. As três seguintes posições são para Porto Moniz (Madeira), Pedrogão Grande (Leiria) e Nordeste (ilha de São Miguel). O pódio dos 5 primeiros completa-se com o município de Penamacor em Castelo Branco.

Pesca da espada gera «muito dinheiro»

Miguel Albuquerque sublinhou que a pesca da espada gera «muito dinheiro», reiterando ser objetivo do Governo Regional apoiar a renovação da frota de pesca do espada-preto, através do Orçamento da Região. «No ano passado, a primeira venda do peixe-espada-preto atingiu o valor de 7,4 milhões de euros. Este ano, a tal espada, que não era nada considerada, vai atingir possivelmente um valor de primeira venda de 10 milhões de euros.»

“É da responsabilidade dos partidos captar jovens”

Diogo Teixeira faz parte da lista dos candidatos às próximas eleições legislativas regionais e foi apresentado pelo Bloco como mandatário jovem.

Em entrevista ao «Tribuna» fala sobre as preocupações atuais que os jovens têm transmitido, sendo a Educação uma das áreas mais destacadas. Diogo Teixeira afirma que a promoção da igualdade passa pela “defesa da educação pública gratuita, da creche ao ensino superior”.

