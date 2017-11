Nas bancas a edição 937 do Tribuna da Madeira

Shares

“Este governo já matou a obra do hospital até 2019”

Carlos Pereira garante que o Governo da República vai assumir o compromisso de pagar 50% do novo hospital, mas só pode transferir esses 50% para a obra quando o Governo Regional fizer o concurso público internacional. Miguel Albuquerque já afirmou que há condições para que o concurso público seja feito em 2018. Entre este jogo de ping-pong de atribuir culpas, os utentes e os profissionais de saúde deparam-se com o setor em “risco de vida”.

Albuquerque ‘promete’ obras até 2019

Líder do executivo madeirense fez a primeira inauguração a meio do mandato.

Esta semana foi inaugurada a “primeira obra do mandato” de Miguel Albuquerque. Custou pouco mais de 200 mil euros e poderá ter dado o mote para uma mudança de rumo na governação madeirense. A chegada de Pedro Calado ao Governo Regional, de resto, fez surgir ‘previsões’ de que o executivo pretendia enveredar por uma aposta nas obras públicas. Albuquerque já falou na necessidade de “mão de obra intensiva” e a construção ainda é o sector mais forte na Região Autónoma.

“Reciclar faz bem ao Planeta”

O objetivo é consciencializar todas as pessoas para a separação dos resíduos de embalagens de plástico e metal, papel e cartão, e vidro.

Escolas da Madeira têm 55 novos Delegados de Segurança

Estes docentes dinamizam ainda conteúdos relativos a outras situações de segurança e de risco, incluindo os riscos naturais.

Olimpíadas da Economia com o tema “Inovação”

Já estão abertas as inscrições para a quinta edição das Olimpíadas da Economia (OE), desta vez com o tema “Inovação”. As inscrições decorrem até 6 de janeiro e podem ser feitas em www.facebook.com/unedoismundos ou em www.uc.pt/feuc/olimpiadasdaeconomia.

Palácio da Bolsa acolhe conferência sobre o CINM

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) será o tema central da conferência que decorrerá no Porto, no próximo dia 15 de novembro. O evento, organizado em parceria pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e pela Associação Comercial do Porto, terá lugar no Palácio da Bolsa daquela cidade a partir das 9h30.

Retinopatia Diabética com tratamentos inovadores na região

O Diretor Clínico do Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade estima que na Madeira

existam cerca de 5 mil doentes com retinopatia diabética.

I Seminário Internacional em Dificuldades de Aprendizagem

Hoje e amanhã, no Museu de Imprensa – Madeira.

Legionella “controlada” na Madeira

A garantia foi deixada por Pedro Ramos afirmando que “na Região não temos problemas dessa natureza porque temos tido um controlo sobre as infeções, sejam elas de que natureza forem”.

“From Teacher to Teacher” promove práticas em termos de inclusão social

A EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol participou em uma reunião Transnacional do Erasmus + do projeto “From Teacher to Teacher”. O objetivo principal do projeto, que conta com cinco parceiros: Roménia, Bulgária, Estónia, Lituânia e Portugal, é promover as melhores práticas em termos de inclusão social.

