Hospital da Horta vence Menção Honrosa do “TOP5 ’17 – A Excelência dos Hospitais”

Shares

O Secretário Regional da Saúde felicitou ontem o Hospital da Horta pela conquista de uma Menção Honrosa nos prémios ‘TOP5 ’17 – A Excelência dos Hospitais’, atribuídos pela IASIST, empresa multinacional que se dedica à realização de estudos de ‘benchmarking’ aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da Região Autónoma dos Açores que apresentam anualmente os melhores níveis de desempenho.

“É uma honra ter um hospital da Região entre os galardoados e é, ao mesmo tempo, o reconhecimento pelo trabalho que desempenham os profissionais de saúde do Hospital da Horta em prol dos utentes do Serviço Regional de Saúde”, frisou Rui Luís.

Esta distinção que o Hospital da Horta recebeu visa distinguir os hospitais com melhor desempenho na evolução dos indicadores clínicos nos últimos três anos.

Ao contrário dos restantes hospitais do SNS, no caso dos hospitais dos Açores apenas foram avaliados os resultados clínicos dos dois últimos anos.

O Hospital da Horta foi a unidade hospitalar que apresentou a melhor evolução na globalidade dos indicadores clínicos, quando comparado com os restantes hospitais do Grupo B.

A evolução dos seus resultados traduz-se na diminuição do número de readmissões urgentes não esperadas, assim como na melhoria da adequação dos tempos de internamento face às caraterísticas dos doentes tratados.

Para a obtenção deste prémio, esta unidade de saúde concorreu em paralelo, nesta categoria, com sete hospitais públicos do continente.

A IASIST promoveu, pela quarta vez em Portugal, a atribuição de prémios aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que apresentam anualmente os melhores níveis de desempenho, entre 44 unidades concorrentes.

A cerimónia de atribuição de prémios decorreu terça-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e contou com a presença da Presidente da Saudaçor, em representação da Região.

Foram atribuídos cinco prémios, em duas categorias distintas, nomeadamente ‘Consistência’ e ‘Evolução Clínica’, por cada tipologia de hospitais, de acordo com os critérios de classificação dos hospitais definidos pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), no total de 10 prémios e uma menção honrosa.