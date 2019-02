“A importância da leitura no sucesso escolar” abordada na HBG

A Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG) serviu de palco, no passado dia 30, para a realização da conferência “A importância da leitura no sucesso escolar”, proferida por Margarida Pocinho.

«O meu filho não gosta de ler. E agora?», foi abordado pela psicóloga que explicou à plateia presente sobre a importância de ler, estar atento e compreender.

“Ler é ser original. Ler muito é um dos caminhos para a originalidade”, sublinhou. Focando que um dos problemas de aprendizagem é não estar a prestar atenção, não estarem a perceber”.

Falou também sobre qual a relação entre a inteligência e a leitura, e com que idade é que as crianças devem ter o contato com os livros. Explicou ainda de que modo é que a leitura/os livros podem resolver os problemas pessoais e escolares.