Nas bancas a edição 1001 do Tribuna da Madeira

Regresso de Jardim é sinal de “desespero”

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional, mostrou-se confiante na vitória do PSD nas eleições de 22 setembro e disse estar disponível para colaborar com o partido nos próximos meses. É uma “mãozinha” dada a Miguel Albuquerque, em vésperas do embate contra Paulo Cafôfo. Para a oposição é sinal de “desespero”.

Frente Mar reduz 450 mil euros de passivo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente nas instalações da Frente MarFunchal, para a entrega de certificados a todos os funcionários desta empresa municipal, que frequentaram uma formação em Primeiros Socorros. A Vereadora Idalina Perestrelo, que tem a respetiva tutela, e o Administrador da Frente Mar, Nelson Abreu, estiveram igualmente presentes na ocasião.

Desemprego mantém-se em alta

Madeira é a região do país com a maior taxa, apesar da diminuição nos números.

É na Madeira, entre todas as regiões do país, que continua a existir a mais alta taxa de desemprego. Mas os indicadores de “crescimento económico” e “diminuição do desemprego” também foram, em Dezembro de 2018, dois motivos para o Governo Regional “encarar com optimismo” o ano de 2019. O BE já apontou para a pobreza, o desemprego e “a nova onda de jovens qualificados a ter de emigrar porque não encontra perspectivas de futuro na Madeira”. Já o PCP-M, por seu turno, lembrou que há uma “emergência social” no Porto Santo.

AMI Recicla Radiografias até 17 de fevereiro

Até ao próximo dia 17 de fevereiro, é possível fazer a entrega de radiografias nas farmácias aderentes, radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, e contribuir com este importante fonte de financiamento para os projetos da AMI.

Guareta expõe “Do traço à cor”

Agaleria Marca de Água, sito à Rua da Carreira nº 119, inaugura no próximo dia 14 de Fevereiro, pelas 18h30m uma nova exposição individual da artista plástica Guareta Coromoto.

A exposição intitulada “Do traço à cor”, ocupará os três pisos da galeria, reunindo mais de duas dezenas de obras de pintura sobre tela, de grandes formatos e uma instalação com desenhos, reconstituindo o seu “lugar de trabalho” no atelier.

PSP insiste nos alertas para a «Internet Segura»

O Dia Europeu da Internet Segura, cujo slogan é “Together For a Better Internet”, foi comemorado no passado dia 5.

Não se tratando de um fenómeno recente, o recurso às novas tecnologias tem promovido uma rápida expansão de imagens e mensagens promotoras de insegurança, em função das ameaças que comportam e das vulnerabilidades que encontram no seu público-alvo: os jovens.

Cais do Carvão terá espetáculos MENSAIS

Foram inauguradas as obras de requalificação do Cais do Carvão, no Lido, que passa a ser o novo polo cultural da cidade. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Executivo Municipal.

Petição quer Salvar as Farmácias

O objetivo é ‘convidar’ os deputados na AR para que sejam “tomadas medidas”.

A s farmácias estão a convidar os seus utentes a assinar uma petição à Assembleia da República (AR) designada “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”. Os subscritores convidam os deputados a tomar medidas porque, «neste momento, 675 farmácias enfrentam processos de penhora e insolvência, o que corresponde a quase 25% da rede».

