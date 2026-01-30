Nas bancas a edição 1362 do Tribuna da Madeira

Recuo do Governo “não foi um ato de bondade”

Socialistas querem mudança efetiva no Regime Jurídico dos Percursos Pedestres. O Governo Regional justificou a Portaria n.º 801/2025, de 10 de dezembro, com a necessidade de “controlar a capacidade de carga dos percursos pedestres, melhorar a gestão dos fluxos de visitantes, reforçar a segurança e qualificar a experiência turística”. É uma medida que está em vigor desde o dia 1 de janeiro, mas que deverá passar agora a não afetar diretamente os madeirenses e porto-santenses. No entender do JPP, o maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, o recente recuo “não apaga” que o executivo quis “limitar direitos sem fundamento sólido” e “foi precisa contestação pública para reconhecer o erro”.

Encontro com pescadores e armadores “extremamente produtivo”

Na sua visita à Região, onde manteve contacto directo com pescadores e armadores, o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, sublinhou a “grande articulação entre o Governo da República e o Governo Regional” nas áreas das pescas, do ambiente e do mar.

‘European Aquatics Women Water Polo’ junta 16 seleções

A Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participou, esta segunda-feira, na Cerimónia de Abertura do European Aquatics Women Water Polo Championships Funchal 2026. A competição junta 16 seleções do Continente no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, até ao próximo dia 5 de fevereiro, envolvendo centenas de participantes, entre atletas, técnicos e elementos da organização.

JPP requer estudos da venda do hospital

O secretário-geral do partido aponta “nova trapalhada do PSD/CDS”. Élvio Sousa afirma que, perante a pressão pública, Albuquerque “já empurrou a venda para 2030”. O Juntos Pelo Povo (JPP) avançou com um requerimento para aceder aos “estudos internos” que o Governo PSD/CDS afirma ter realizado e que suportam a decisão da venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando que transformar o edifício numa estrutura residencial para idosos teria “custos excessivos”.

Região quer ser referência europeia na inovação portuária

A Gare Marítima da Madeira acolheu, esta terça-feira, a assembleia-geral do SHIFT2DC. Um projeto financiado pelo programa Horizon Europe que reúne 33 parceiros de 10 países, incluindo universidades, empresas, centros de investigação e entidades públicas, sob a coordenação do INESC, dedicado à modernização das infraestruturas energéticas através da utilização de corrente contínua (CC). Uma tecnologia que permite aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental.

Inclusão digital “deve ser feita com segurança”

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participou, esta quarta-feira, na sessão comemorativa do Dia Europeu da Proteção de Dados. A governante proferiu uma palestra sob o tema “Privacidade em Rede: Educação e Impacto Social”, na qual refletiu sobre o papel da Escola e da Sociedade para um uso mais consciente e responsável da internet. Considerou a privacidade e a proteção de dados pessoais tanto um direito como um desafio.

Distribuição justa dos fundos europeus

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participou, por videoconferência, na reunião plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da União Europeia (CALRE), realizada nas Canárias.

Madeira sem “motivos para desconfiar” da República

Executivo madeirense espera que se ponha fim aos retrocessos “introduzidos à revelia”. O Governo Regional considera que não tem “motivos para desconfiar” das garantias dadas pelo Governo da República de que,“no decorrer do ano 2026”, os beneficiários do Subsídio Social de Mobilidade vão passar a pagar apenas a tarifa líquida estabelecida para as viagens aéreas, sem necessidade de reembolsos. Entretanto, na votação da Resolução n.º1/2026/M de 26 de Janeiro apresentada à Assembleia da República, que está agendada para 18 de fevereiro, o chefe do executivo madeirense espera que se ponha fim aos retrocessos “introduzidos à revelia”. Nessa altura, disse Miguel Albuquerque no debate mensal da Assembleia Legislativa, “veremos quem está connosco e quem continua a olhar para nós como colónias”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online