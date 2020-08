Nas bancas a edição 1077 do Tribuna da Madeira

A retoma será feita “com uma paciência inesgotável”

Máscara passa a ser “obrigatória”

Funchal investe 55 mil euros em desfibrilhadores

“Andam a caluniar o meu nome”

“Lixo|Trash” encena ‘inquietações da mente’

Porto Santo com condições para “reforçar afirmação cultural”

Registo Internacional de Navios da Madeira mais competitivo

“Futebol Bonito 2020” apoia clubes amadores

Adaptar o negócio “ao mercado”

António Barroso Cruz, viajante assíduo por paixão e por motivos profissionais, teve que saber lidar com a ‘pausa obrigatória’ imposta pela Covid-19 que travou a fundo os sectores ligados ao turismo e que suspenderam as suas actividades. Diz que o sector deverá cativar os turistas “com a chancela da segurança” e aponta que a retoma a sério só em 2022.A medida entra amanhã em vigor e já tem gerado polémica.A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a implementar em todo o concelho um programa de desfibrilhação automática externa que prevê a instalação de 24 desfibrilhadores. O investimento municipal de cerca de 55 mil euros pretende dotar os espaços públicos do equipamento médico que em caso de paragem cardiorrespiratória pode salvar vidas.Presidente dos ‘Xavelhas’ defende-se de destituição “ilegal”.A exposição de arte contemporânea intitulada “Lixo | Trash”, da artista Fátima Spínola, está patente ao público na Galeria La Salita Madeira, na Rua da Ponta da Cruz (CentroMar Shopping), e poderá ser visitada até ao dia 15 de setembro do corrente ano, aos sábados das 17h às 19h ou por marcação.Os Jardins da Casa Colombo – Museu do Porto Santo foi o local escolhido pela Comissão Política do PSD para dar início aos Encontros Temáticos tendentes a preparar o Plano Estratégico de desenvolvimento social, económico e cultural daquela ilha, no horizonte 2020/2030.Após a aprovação na Assembleia da República, na generalidade, foram hoje votadas e aprovadas na especialidade as alterações ao Decreto-Lei 96/89, de 28 de Março, instrumento legal que criou o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR).Foi lançado o projecto “Futebol Bonito 2020” que irá apoiar 20 clubes amadores doando-lhes equipamentos principais e alternativos. As inscrições estão abertas e todos os clubes amadores de Portugal poderão inscrever-se em www.futebolbonito2020.ptA pandemia veio alterar a vida de todos obrigando a recriar alternativas para manter os negócios. As vendas online por diretos foram a solução para muitos, como é o caso do madeirense Jorge Luz. Uma maneira de manter o negócio e as medidas de prevenção exigidas pela situação atual.

