Nas bancas a edição 1080 do Tribuna da Madeira

A Cidade comemora, esta sexta-feira, os 512 anos num ano “difícil”, “revestido de contrariedades graves e inéditas”. O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, deixa uma mensagem de “compromisso” a todos os funchalenses.A Autarquia de Santa Cruz começou a entregar cabazes para ‘matar a fome’ a 700 agregados familiares. Filipe Sousa afirma ao «Tribuna» que a pandemia ‘atirou’ para ajuda social pessoas que até agora não precisavam deste tipo de apoio. A câmara aguarda um empréstimo de 2 milhões de euros para fazer face a ‘desafios urgentes’.A situação em causa, que já foi denunciada há um ano, está assinalada em São Gonçalo. A Autarquia do Funchal garante estar a “acompanhar a situação”.O vereador Amândio Silva denuncia que «há uvas, mas não há vindimas». As críticas são apontadas ao secretário com a tutela do setor, Humberto Vasconcelos.A APIFVET elegeu novos órgãos sociais. Jorge Moreira da Silva mantém-se no cargo de presidente da direção.A Ilha do Porto Santo vai receber no ano letivo de 2020/2021 dois cursos profissionais na área de Hotelaria. Esta oferta resulta de uma parceria entre o grupo Vila Baleira Hotels & Resorts e a Escola Profissional de Hotelaria da Madeira.O executivo madeirense vai investir 28 milhões de euros em novas medidas de apoio e proteção aos trabalhadores, empresas e desempregados.Apesar da grande adesão que se tem feito sentir na ilha dourada, nomeadamente em finais de julho e até à data, em números a Porto Santo Line regista quebras no transporte de passageiros.Lourenço Ortigão, em parceria com a Associação de Promoção da Madeira, mostra o seu regresso à Ilha da Madeira, num vídeo que nos transporta para uma viagem de emoções com tudo o que a Madeira tem para oferecer.

