Nas bancas a edição 1174 do Tribuna da Madeira

Marina do Lugar de Baixo é “novela interminável”



A Comissão Coordenadora Iniciativa Liberal Madeira manifestou-se sobre a Marina do Lugar de Baixo, nomeadamente referente às mais recentes declarações de Miguel Albuquerque sobre esta matéria. No comunicado enviado à redação, a Iniciativa Liberal Madeira pronuncia-se sobre o seguinte: “Albuquerque quer abrir a Marina do Lugar de Baixo. Mas já não será Marina. Diz que vai “renaturalizar o espaço”. Teremos então um RENATURALIZADO DO LUGAR DE BAIXO.

«Cultura do medo» instalada pela liderança de Albuquerque



A Comissão política do PAN Madeira continua a acompanhar com «especial preocupação» a «postura truculenta» dos governantes do PSD Madeira. Segundo uma nota emitida à redação, «o PAN considera que esta longa hegemonia do PSD é má para a democracia e inevitavelmente degenera em maus atos de governação.

AMRAM “deve unir” e “não fragmentar”



Filipe Sousa acusou a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira de estar transformada numa “agência de formação” e “passeio de vaidades”, considerações que Pedro Calado considerou estarem a denegrir a entidade que agrega as autarquias madeirenses. Em matéria de custos e benefícios, há ‘contas’ que não batem certo entre os presidentes das câmaras de Santa Cruz e do Funchal.

Santa Cruz pediu “equidade” entre municípios



Contratos-programa foram o primeiro ‘desafio’ lançado a Pedro Calado. Em Janeiro deste ano, surpreendido com a existência de contratos-programa celebrados com a autarquia do Funchal, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz desafiou Pedro Calado, o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a exercer a sua “magistratura de influência” junto do Governo Regional. Filipe Sousa queixava-se da “ausência” de respostas.

“Tentativa de Censura”



O escritor Alves dos Santos manifestou o seu descontentamento perante uma situação decorrida na feira do Livro do Funchal 2022, na qual esteve envolvido. E relata: “No passado dia 5 de Maio foi formalizado o convite pela organização para participar na edição deste ano da Feira do Livro do Funchal, que aceitei de pronto com todo o gosto, tal como já tinha feito em várias edições anteriores. Nessa comunicação foi-me solicitada um conjunto de informações – nomeadamente o número e nome das pessoas que iam contar do painel – que de imediato forneci.

Precariedade laboral atinge principalmente os jovens



A CDU realizou uma acção de contacto com a população, no centro do Funchal, para abordar a degradação das condições de trabalho e a perda do poder de compra dos trabalhadores da nossa Região.

Projeto das microalgas foi “grande falhanço”



O PS acusa o Governo Regional de esbanjar milhões ao invés de resolver os problemas do Porto Santo. O presidente do PS Madeira lançou, nesta quarta-feira, duras críticas à atuação do Governo Regional no Porto Santo, lamentando que, ao invés de se preocupar com a resolução dos problemas que afetam a ilha, o Executivo tenha vindo, ao longo dos anos, a esbanjar milhões e milhões de euros em obras que acabaram por se revelar projetos completamente falhados.

“É preciso que o Governo faça a sua parte”



PS quer “delimitação” para os benefícios conseguidos com a aprovação do OE.



“A proteção dada às RUP é insuficiente”



Afirma Sara Cerdas, referindo-se à Comissão Europeia. Os eurodeputados das RUP estão unidos na defesa da ultraperiferia.

“investimento feito na Zona Franca é feito em Portugal”



Foi durante a cerimónia de entrega dos prémios ambientais a empresas da Zona Franca e Industrial que o secretário regional das Finanças referiu que a melhoria das relações institucionais entre a República e a Madeira já se refletiu na aprovação da prorrogação do prazo de inscrição de novas empresas na Zona Franca e Industrial.

Levadas candidatas a Património Cultural Mundial



Estão a decorrer as inscrições para o Seminário «Levadas da Madeira candidatas a Património Cultural Mundial» que se realiza no próximos dias 24 e 25 de junho, no Parque Temático da Madeira. Os lugares são limitados, com inscrição obrigatória, e deverá ser realizada até 20 de junho através dos seguintes contactos: 291795155 ou info.ifcn@madeira.gov.pt Na inscrição deverá indicar o nome, email, contacto, instituição que trabalha e em que dias irá participar no seminário (ambos os dias ou apenas um e indicar qual).

