Nas bancas a edição 1229 do Tribuna da Madeira

Promessas não são “credíveis”

O Funchal coloca à discussão pública a unidade de execução do Parque Urbano Público da Praia Formosa, justificando que a edificação naquela zona é permitida pelo atual Plano Diretor Municipal. O jurista Flávio Sousa afirma que o que diz o vereador com o pelouro do Urbanismo, João Rodrigues, “contradiz o projeto apresentado pelos promotores privados” e aponta que “para a população fica uma estreita faixa de calhau”. Miguel Silva Gouveia, ex-presidente da CMF, realça que o recuo na intenção inicial do atual executivo de suspender o PDM só aconteceu “porque muitas pessoas se insurgiram contra a ilegalidade anunciada”.

“Os sócios não dão mais votos de confiança”

Marítimo e Nacional procuram investidores para o regresso ao topo. Não foi ainda na última terça-feira que os sócios do Marítimo conheceram os potenciais interessados em investir na SAD do clube. Após 38 anos consecutivos na I Liga do futebol nacional, o histórico do Almirante Reis vê na entrada de capital a ‘solução’ para um regresso ao convívio dos ‘grandes’. O Governo Regional já disse que “não tem condições, nem é politicamente aceitável, meter mais dinheiro no futebol profissional”, pelo que há que encontrar “novas formas de financiamento”.

Ferry não pode ser “engodo apenas com intuito eleitoral”

“O ferry não pode ser usado como engodo, apenas com intuito eleitoral”, referiu Élvio Sousa, na atividade política que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira. O líder parlamentar do JPP relembrou que este é um assunto que “diz muito ao JPP e que foi promessa não só deste Governo Regional PSD/CDS como do próprio Governo da República do PS”.

Albuquerque ‘teima’ em reforçar os vistos gold

Referindo-se à habitação, Roberto Almada afirma que com “esta teimosia” o presidente do governo “ajudará a agravar uma situação, já difícil”. Os candidatos do Bloco de Esquerda (BE) à Assembleia Legislativa da Madeira estiveram, no passado dia 24, na baixa do Funchal, a distribuir o seu manifesto e a auscultar os madeirenses. Na ocasião, Roberto Almada, candidato do BE ao Parlamento madeirense, produziu a seguinte declaração: “Durante esta manhã foram muitas as pessoas que nos abordaram para nos darem o seu apoio, nas eleições que se avizinham, pedindo que sejamos seus porta-vozes na resolução dos problemas graves com que se confrontam.

‘Gavinas’ volta a ter água suja

Uma rotura da conduta elevatória de águas residuais na Rua do Gorgulho suscitou a interrupção do circuito que bombeia essas mesmas águas para a conduta principal, na Estrada Monumental. Face ao sucedido, o Município mobilizou os seus recursos para o local, onde os serviços avaliaram a dimensão dos estragos e iniciaram a sua reparação.

Bombeiros recebem 110 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, assinaram, nesta quarta-feira, no âmbito da protecção civil para 2023, a atribuição de um apoio financeiro de 110 mil euros por parte da autarquia. Um apoio que o presidente da Autarquia do Funchal, Pedro Calado, classifica de “importante”, mais ainda pela época que se vive, de altas temperaturas, já que este apoio “é essencial”, permitindo a operacionalidade dos Bombeiros Voluntários.

Vieram “de férias”

Governo e coligação PSD/CDS desvalorizam visita de Costa e Galamba. António Costa veio à Madeira para participar nas Jornadas Parlamentares do PS e João Galamba para a apresentação da obra do novo terminal do Aeroporto do Porto Santo. Rogério Gouveia afirmou que a Região serviu de palco para um “desfile do PS” e Carlos Rodrigues, deputado do PSD-M, considerou que a visita do primeiro-ministro e do ministro das Infraestruturas à Região foi uma “encenação”. “O que António Costa veio fazer à Madeira foi zero”, sentenciou Lopes da Fonseca.

Chega descarta coligação com o PSD/CDS

“Não entramos em casamentos tristes e de conveniência”

André Ventura, líder nacional, marca presença na apresentação oficial do cabeça-de-lista do CHEGA-Madeira às eleições legislativas regionais, entre outras atividades partidárias. Miguel Castro, líder regional do partido, volta a afirmar que não estão disponíveis para quaisquer coligações com o PSD e o CDS.

