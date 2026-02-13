Nas bancas a edição 1364 do Tribuna da Madeira

“Situação intolerável e vergonhosa”

PSD e CDS rejeitaram “regularização urgente” de dívida aos profissionais de saúde. Não é “um problema de tesouraria” que impede o SESARAM de regularizar os pagamentos aos profissionais de saúde envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas – o líder parlamentar do PSD disse na Assembleia Legislativa Regional que se trata de “uma questão de enquadramento orçamental”. A 29 de Janeiro, quando reuniu com o Conselho de Administração do SESARAM, o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira exigiu “soluções urgentes para problemas que se arrastam há mais de dois anos”. Um deles era o pagamento dos valores em dívida.

“Caos e abandono” nas Pescas da Madeira

A denúncia é feita pelo CHEGA. O deputado Francisco Gomes afirma que a situação é sentida diariamente por pescadores e por trabalhadores da Direção Regional das Pescas.

Carnaval sai à rua

A programação das festividades tem o investimento do Governo Regional de 613 mil euros, um valor superior ao do ano anterior.

Monitorização e gestão florestal reforçada

A Região Autónoma da Madeira investiu cerca de 200 mil euros na aquisição de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para reforçar a monitorização e gestão florestal. Através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), estes equipamentos de última geração vão permitir atualizar com maior precisão o Inventário Florestal Regional, reforçar a prevenção de incêndios, monitorizar pragas e doenças e melhorar a gestão dos recursos naturais.

Pastoreio ordenado e regulado na serra

O JPP prepara um projeto de Decreto Legislativo Regional que visa criar “um regime moderno e atual de pastoreio e silvo-pastoril regional”.

Parlamento aprova medidas para segurança rodoviária

CDS ‘obrigou’ Governo Regional a garantir meios de proteção a motociclistas. O PSD absteve-se na proposta do PS e aprovou a do CDS, ambas apresentadas na Assembleia Legislativa da Madeira a defender medidas para redução da sinistralidade rodoviária. O PS alertara no Parlamento que a circulação nas ‘vias rápidas’ da Região Autónoma da Madeira aumentou 40% e o número de acidentes cresceu “com consequências trágicas”. O CDS, parceiro de coligação no Executivo, quis que o Governo Regional garantisse “meios de proteção a motociclistas que ajudem a evitar mortes e amputações”.

Seguro eleito com “resultado histórico” na Madeira

Célia Pessegueiro evidenciou que nunca um candidato apoiado pelo PS tinha conseguido um resultado tão expressivo no primeiro mandato. A presidente do PS-Madeira congratulou-se com a eleição de António José Seguro para Presidente da República. Numa declaração na sede do PS-Madeira, na noite dos resultados eleitorais, Célia Pessegueiro salientou que “este foi um resultado histórico na Região”, evidenciando que nunca um candidato apoiado pelo PS tinha conseguido um resultado tão expressivo no primeiro mandato.

Benefícios “claros” para os proprietários

Sistema de Informação Cadastral Simplificada já permitiu a identificação de 24.331 prédios. A identificação sistemática dos prédios rústicos e mistos, segundo o Governo Regional, “contribui para uma leitura mais rigorosa da fragmentação fundiária e das dinâmicas de ocupação do território, alinhando-se com os objetivos regionais de valorização do território, sustentabilidade e modernização administrativa”. Desde o início do funcionamento do BUPi-RAM, em Abril de 2024, mais de 24 mil já foram identificados. É uma média mensal de 1.159 processos.

