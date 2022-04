Nas bancas a edição 1167 do Tribuna da Madeira

Assembleia Municipal “está a fechar as portas que abril abriu”

A Câmara do Funchal assinala o ‘Dia da Liberdade’ com um programa onde se destaca um encontro-conferência na Assembleia Municipal intitulado «25 de Abril: Entre Gerações», a realizar no próprio dia da Revolução dos Cravos. As comemorações do 25 de Abril vão se realizar, este ano, num formato diferente. Uma mudança de Calado que suscitou algum descontentamento.

“O objectivo era atingir a perfeição”

Após competir como atleta em sete edições dos Jogos Olímpicos, João Rodrigues deixou a prancha de «windsurf» e acabou por escrever um livro sobre a sua última participação naquela que é a maior competição multidesportiva do mundo. O ciclo, iniciado em 1988, ainda não terminou.

“O Regresso dos que nunca partiram: Memórias e histórias da emigração de São Roque do Faial”

No dia 26 de abril, pelas 18.30h realizar-se-á o lançamento do livro “O Regresso dos que nunca partiram: Memórias e histórias da emigração de São Roque do Faial” da autoria de Octávio Carmo e Odília Abreu, na Casa do Povo de S. Roque do Faial. O livro editado pela Casa do Povo de S. Roque do Faial, com o apoio da Câmara Municipal de Santana e confinanciado pelo programa Proderam 2020, reúne fontes documentais, registos de petições de passaportes, entrevistas à especialistas, assim como relatos de vida dos emigrantes e seus descendentes. Este livro quer ser o “regresso” que não foi possível para tantos, que, embora tenham saído dali, foram sempre inteiros no seu amor pela terra. Nunca partiram.

Cerca de 600 checos visitam semanalmente a Madeira

O Embaixador da República Checa foi recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, em audiência de apresentação de cumprimentos de despedida. Petr Selepa está a terminar o mandato como diplomada em Portugal e aproveitou o momento para agradecer a colaboração do Parlamento madeirense nas relações mantidas com o Consulado Honorário da República Checa, criado em 2020, prometendo regressar à Madeira como turista.

Madeira tem “tiques do Estado Novo”

PS-M diz que espírito democrático não está bem “enraizado”. Os madeirenses vivem numa Região “onde o espírito democrático ainda não está bem enraizado nos comportamentos políticos”. Para Rui Caetano, o presidente do Grupo Parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), diz que a explicação está nos “quase 50 anos de poder do mesmo partido político”. É, segundo o deputado socialista, “algo a que as pessoas acabaram por se habituar”.

Necessidade de vir para a rua e protestar

Foi em Março que a «Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida» começou a protestar contra o aumento de preços dos combustíveis e dos bens essenciais. Depois da Quinta Vigia, a contestação chega hoje à Assembleia Legislativa da Madeira. A Comissão considera que o Governo Regional pode intervir e atenuar o desespero de muitas famílias.

Miguel Gouveia não descarta candidatura ao Governo Regional

Assinalados, esta quarta-feira, 6 meses desde a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos na Câmara Municipal do Funchal, o «Tribuna» falou com o ex-presidente, que assume o cargo de vereador, que traça um balanço positivo. Sobre o desempenho do novo Executivo, Miguel Silva Gouveia aponta que “até agora ainda não mostraram qualquer trabalho”. Fala ainda sobre a ciclovia e a ETAR. Com o objetivo de cumprir o mandato de vereador na CMF, Gouveia não descarta, contudo, candidatar-se ao Governo Regional.

Albuquerque ‘avalia’ integração na República

PS-M diz que as razões de “queixa” foram aprovadas por PSD e CDS. “Lamentáveis” e “despropositadas”. É assim que o PS-M classifica as declarações feitas por Miguel Albuquerque, que questionou as vantagens de a Região Autónoma estar integrada na República. Sérgio Gonçalves, o líder dos socialistas madeirenses, diz que o Governo Regional “não pode continuar a atirar a culpa para os outros”.

A Culpa “não vai morrer solteira”

Garantia é de Pedro Calado sobre a situação financeira do Funchal. As Jornadas Municipais da coligação «Funchal Sempre à Frente», que junta PSD e CDS em maioria na Assembleia Municipal do Funchal, teve como tema principal a sustentabilidade financeira da autarquia. Pedro Calado, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), disse, na quarta-feira, que o apuramento de responsabilidades sobre a “dívida oculta”será feito sem “vinganças”, mas que a culpa também não irá “morrer solteira”.

