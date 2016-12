Três jovens suspeitos de assalto à mão armada

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve três jovens pela presumível autoria de um crime de roubo, com utilização de arma de fogo, numa via pública em Lourosa – Santa Maria da Feira.

As vítimas, dois jovens, foram abordadas por um grupo de outros jovens que, com recurso ao que lhes pareceu ser uma espingarda caçadeira e bastões metálicos, se apropriaram do dinheiro que possuíam.

Nesse mesmo dia, esta polícia em articulação com as autoridades locais, localizou os suspeitos, quatro jovens residentes em V. N. de Gaia, sendo que, após diligências de prova, três deles vieram a ser detidos.

Foi possível localizar e apreender a viatura utilizada para o cometimento do crime, assim como uma espingarda de pressão de ar e bastões metálicos, presumivelmente também utilizados para tal.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 18 e os 19 anos, dois estudantes e um empregado de restaurante, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.