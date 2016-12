Academia Madeirense das Carnes pede filiação

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira pediu a sua filiação como membro de pleno direito na International Federation of Wine Brotherhoods/Federation Internationale des Confreries Bachiques, com sede no museu do vinho na cidade de Paris.

A candidatura da confraria Madeirense será analisada em 28 de Janeiro na Assembleia Geral que esta federação realiza em Paris.

Fazem parte desta federação as seguintes confrarias báquicas Portuguesas: Confraria do Vinho do Porto, Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã, Confraria do Vinho Verde.