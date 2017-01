Almancil: Polícia Judiciária detém homem por crime de violação

O arguido, no âmbito de uma conversa sobre avaria numa bomba de água, entrou na casa da vítima, uma mulher de 75 anos de idade, e com uso de força física obrigou-a a manter com ele relações sexuais.

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de violação, ocorrido na zona de Almancil, no passado dia 1 de janeiro.

You May Also Like