Crédito Agrícola volta a sortear iPhones

O Crédito Agrícola está a premiar os clientes particulares que adiram ou utilizem o serviço de internet banking com documentação digital através do sorteio de seis iPhones 6s, da oferta da primeira anuidade do seguro CA Responsabilidade Civil Familiar e de descontos até 15 % nos Seguros Protecção Família e CA Protecção Hospitalar.

O primeiro sorteio engloba quatro iPhones e é dirigido aos clientes que adiram e ativem, pela primeira vez, o serviço On-Line Particulares entre 16 de Janeiro e 24 de Fevereiro deste ano. O segundo sorteio, que engloba dois iPhones, é dirigido a clientes que efectuem um mínimo de três movimentos financeiros, em cada um dos meses de Março, Abril e Maio de 2017.

As condições especiais de subscrição dos seguros estão disponíveis nas 675 Agências do Crédito Agrícola até 24 de Fevereiro, sendo o prazo do concurso publicitário válido até 12 de Junho deste ano.

Com o serviço de internet banking, totalmente gratuito, o cliente pode aceder, em segurança, à sua conta bancária a qualquer hora, em qualquer local, a partir de um computador, tablet ou smartphone, já que o Banco disponibiliza a aplicação CA Mobile, especialmente desenhada para dispositivos móveis.

O Crédito Agrícola é a única instituição financeira cooperativa em Portugal, de capitais exclusivamente nacionais, que detém a segunda maior rede de Agências do país.