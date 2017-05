Crédito Agrícola é das instituições financeiras com menos reclamações

O Crédito Agrícola voltou a ser a instituição financeira, entre as principais a atuar no nosso país, que registou menos reclamações durante o ano de 2016. A conclusão é do Relatório de Supervisão do Banco de Portugal

Nas contas de depósito à ordem, o regulador recebeu uma média de 25 reclamações por cada 100 mil contas. No Crédito Agrícola (SICAM – Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo, do qual fazem parte 8x Caixas de Crédito Agrícola, com a supervisão da Caixa Central) foram registadas seis reclamações por cada 100 mil contas de depósito à ordem.

No crédito aos consumidores, o Banco de Portugal recebeu uma média de 29 reclamações por cada 100 mil contratos. O Crédito Agrícola registou 15 reclamações por cada 100 mil contratos.

No crédito hipotecário o Regulador recebeu uma média de 74 reclamações por cada 100 mil contratos. No Crédito Agrícola registaram-se 30 reclamações, por cada 100 mi contratos.

Em todas as rubricas analisadas o Crédito Agrícola, a única instituição financeira cooperativa em Portugal, voltou a ser a instituição financeira, entre as principais a actuar no país, com o número mais reduzido de reclamações.

O Crédito Agrícola, de capitais exclusivamente nacionais, está presente em todo o território nacional e detém a segunda maior rede de agências do país.