Madalena Nunes recebeu Comité Paralímpico de Portugal

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, recebeu, ontem, o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Lourenço, bem como o respetivo Vice-Presidente, Filipe Rebelo, num encontro que teve por objetivo abordar a estratégia da Autarquia no âmbito do Desporto e da Inclusão, bem como possíveis parcerias entre as duas instituições, ao nível da promoção de atletas e da organização de eventos.

Na ocasião, Madalena Nunes sublinhou que “o Funchal foi considerado, em 2016, Município Amigo do Desporto pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD), e que as políticas de Inclusão do Município têm sido reconhecidas nacional e internacionalmente.” Neste âmbito, destacou-se, no ano passado, a realização, no Funchal, do Campeonato Europeu de Natação Adaptada, apoiado pela Autarquia, havendo concordância de parte a parte em como este evento serviu para atribuir uma grande notoriedade às questões do Desporto Inclusivo na Região.

A Vereadora enalteceu que “esta é a nossa visão e o caminho a seguir, e que o Município está inteiramente disponível para colaborar com o Comité Paralímpico de Portugal em futuros projetos”, postura bastante prezada por José Lourenço e Filipe Rebelo, que consideraram o Funchal como um parceiro natural, em virtude do trabalho desenvolvido e das apostas assumidas nos últimos anos.