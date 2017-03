Função social do Crédito Agrícola considerada crucial para Portugal

A resiliência demonstrada pelo Crédito Agrícola, ao longo de décadas, graças ao seu modelo cooperativo e o contributo para o desenvolvimento da sociedade portuguesa foram destacados pelas diversas individualidades que participaram na conferência “Cooperativismo financeiro no actual contexto económico”, estando entre estas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a Administradora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira.

Na ocasião, o Presidente da República elogiou o trabalho do Crédito Agrícola, pela forma “ímpar como as Caixas têm servido o país” e pelo “importante papel do Crédito Agrícola para a coesão nacional”.

Também o Ministro da Economia, Caldeira Cabral, considerou o trabalho que tem sido feito pela instituição financeira como determinante para o desenvolvimento das regiões e para a evolução e sucesso do próprio sector agrícola.

Elisa Ferreira, Administradora do Banco de Portugal, referiu que “a banca cooperativa – a que recolhe e gere poupanças e as transforma em emprego e actividade económica – tem de ser mantida”.

Licínio Pina, Presidente do Conselho de Administração Executivo da Caixa Central, lembrou que “são os valores que estão na base do cooperativismo – proximidade, solidariedade, resiliência, confiança e apoio social – que têm ditado a resiliência do Crédito Agrícola”. O responsável adiantou ainda que o CA pretende “ser o melhor Banco nas localidades onde opera”. Por seu turno, o Presidente da FENACAM – salientou que o CA é um banco robusto e de boa saúde financeira. O responsável lembrou ainda que “os bancos cooperativos não estiveram na origem da crise financeira de 2008”.

Gerhard Hofmann, Presidente da Associação Europeia de Bancos Cooperativos, recordou que “a UNESCO sublinhou recentemente a importância das cooperativas e do conceito de cooperativismo para a sociedade” e que “muitos bancos cooperativos foram os pilares da sustentabilidade nos seus países”.

O Crédito Agrícola faz parte da rede europeia de bancos cooperativos que é composta por 4.050 instituições que, em conjunto, detêm 58 mil balcões e 79 milhões de Associados.

Com 668 Agências, o Crédito Agrícola, de capitais exclusivamente nacionais, é a única instituição bancária presente em 369 localidades do país.