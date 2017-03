Realiza-se, no próximo dia 23, pelas 17:30 horas, a apresentação do livro “Lei dos Julgados de Paz Anotada”, da autoria dos Advogados José António de França Pitão e Gustavo França Pitão, que terá lugar no Salão Nobre do Governo Regional, na Avenida Zarco.

A cerimónia será presidida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Participará também na cerimónia o Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.