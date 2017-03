O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve, no âmbito do controlo de fronteira, no Aeroporto de Faro, um cidadão estrangeiro portador de passaporte lituano contrafeito.

O indivíduo, de 36 anos de idade, foi intercetado pelo SEF quando se preparava para embarcar com destino a Dublin.

O detido foi presente às autoridades judiciais para aplicação de eventuais medidas de coação.