Cidadãos estrangeiros com documentação de viagem falsa foram detidos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no aeroporto de Faro, quatro cidadãos estrangeiros com documentação de viagem falsa.

Os indivíduos foram detetados pelo SEF, na última semana, quando pretendiam embarcar um para Inglaterra, outro para a Escócia e os demais com destino à Irlanda. Identificaram-se todos com documentos falsificados: dois com cartão de cidadão – um búlgaro e outro belga – e os restantes com passaportes lituanos.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciais para aplicação de eventuais medidas de coação.