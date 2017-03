A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai estar presente nesta sexta-feira, dia 31 de março, pelas 10 horas, na comemoração dos 15 anos do programa Eco-Escola da EB1/PE DR. Clemente Tavares, Gaula – Santa Cruz e no Hastear da décima quinta bandeira Verde.

