Crédito Agrícola é o 1º Banco Português a disponibilizar o ‘Apple Pay’

O Crédito Agrícola é o primeiro Banco Português a disponibilizar o serviço ‘Apple Pay’, numa clara aposta na inovação tecnológica na área dos meios de pagamento. A adesão está disponível para os Clientes aderentes do CA Mobile e titulares de dispositivos móveis Apple.

O serviço está associado a um cartão de débito ou de crédito virtual, utilizável em todos os terminais que aceitem pagamentos com a tecnologia contactless e nas lojas de e-commerce com o símbolo ‘Apple Pay’.

Logo que o Cliente tenha o cartão virtual associado ao ‘Apple Pay’, poderá pagar as suas compras com o dispositivo móvel. O pagamento é idêntico ao efectuado com cartões físicos através da tecnologia contactless.

O Crédito Agrícola e a Apple não efectuam a troca de dados pessoais facultados pelo Cliente, o que reforça a segurança das transacções efectuadas através do ‘Apple Pay’.

A utilização desta funcionalidade não tem qualquer custo para o utilizador e a aceitação de pagamentos através da mesma não representa custos adicionais para o comerciante.

O Crédito Agrícola tem estado na vanguarda da disponibilização de serviços inovadores nos sistemas de pagamento, tendo sido pioneiro no lançamento do cartão dual, do cartão contactless, do cartão com chip e do cartão vertical.