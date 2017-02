Município de Porto Moniz presente no encontro transnacional de ecoturismo

Decorre hoje, na Ilha de Lanzarote do arquipélago das Ilhas Canárias, um encontro transnacional de ecoturismo, onde está representado o Município de Porto Moniz.

Em discussão o Programa de Cooperação INTERREG V A Espanha-Portugal MAC (Madeira –Açores-Canárias) “MAC 2014-2020”, que reúne 17 parceiros de todos os territórios do espaço de cooperação, que dispõe de 2.500.000 de euros para desenvolver ações e parcerias relativas à atividade do ecoturismo, entre los 17 sócios nos próximos 3 anos.

O Espaço de Cooperação Madeira-Açores-Canárias (MAC) é composto por três arquipélagos pertencentes a Portugal e Espanha e catalogados como Regiões Ultraperiféricas. A condição insular condicionou historicamente o desenvolvimento económico, social e cultural destes territórios, aumentando a sua dependência externa e dificultando o seu desenvolvimento devido às desvantagens que representam a fragmentação e o isolamento do território. Além disso, existe ainda a distância ao restante espaço económico dos territórios de que fazem parte levando a que haja necessidades diferenciadas. Com o objetivo de aumentar o espaço natural de influência socioeconómica e cultural, bem como as possibilidades de cooperação das ilhas da Macaronésia com Países Terceiros geograficamente próximos, foram convidados a juntarem-se ao espaço de cooperação Cabo Verde, Senegal e Mauritânia. Desta forma, o âmbito territorial do novo Programa também se estende a estes territórios.