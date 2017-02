Os hotéis The Cliff Bay e Porto Mare estão entre os melhores hotéis de Portugal num ranking elaborado pela Trivago com base na opinião dos utilizadores. O The Cliff Bay ocupa a 3ª posição na categoria “Melhores hotéis de 5 Estrelas” e o 2º lugar na categoria “Melhores Quartos de Hotel”. É nesta categoria que também está o hotel Porto Mare, na 4ª posição.